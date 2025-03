Progetto “In Reading 2023” - Laboratorio “Scorpacciate… di libri”

Gli operatori volontari del Servizio Civile Universale coinvolti nel progetto "In Reading 2023" presso la Biblioteca Comunale "M. R. Imbriani" Community Library, in collaborazione con l'amministrazione e l'ente gestore, sono lieti di presentare alla comunità l'iniziativa "Scorpacciate… di libri", un laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni all'insegna dell'educazione al cibo e alla sostenibilità.Ispirato dal Manifesto IFLA/UNESCO per le biblioteche pubbliche e dagli obiettivi di Agenda 2030, il laboratorio si propone di educare i più piccoli al consumo responsabile, promuovendo la consapevolezza alimentare in un contesto ludico e coinvolgente.Il laboratorio si articolerà in tre incontri, secondo questo programma:Martedì 08/04/2025: "È ora di mangiare sano!"Una lettura animata del libro "È ora di mangiare sano!" di Geronimo Stilton guiderà i bambini alla scoperta di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano.Mercoledì 09/04/2025: "Costruisci la piramide alimentare!"Attraverso le filastrocche di Gianni Rodari, i bambini costruiranno la loro piramide alimentare, imparando a riconoscere i vari gruppi di alimenti e i benefici che apportano alla salute.Giovedì 10/04/2025: "Il gusto dell'arte: crea un Arcimboldo!"Ispirandosi alle opere artistiche di Giuseppe Arcimboldo, i bambini avranno l'opportunità di creare disegni e dipinti a tema.Gli incontri, che saranno tenuti in un ambiente stimolante e coinvolgente, mirano a favorire un apprendimento che accompagni i bambini nel loro percorso di crescita, incentivando un rapporto sano e responsabile con il cibo e il mondo che li circonda.L'iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutte le famiglie interessate. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si invita la comunità a consultare la pagina Facebook della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani o a contattare gli operatori al numero di telefono della Biblioteca 3312357027.