La prima Sagra delle Orecchiette a piazza Buonarroti

La storia e la cultura gastronomica insieme per una domenica da trascorrerecon i sapori e i profumi del territorio. Tutto pronto a Corato per la prima edizione de "La Sagra delle Orecchiette". L'evento, organizzato dal Comune di Corato in collaborazione con il Gal Le città di Castel del monte, Slow Murgia, Zinnannà e l'associazione Arambè si svolgerà domenica 30 giugno in Piazza Buonarroti.Negli stand con un ticket di 5 euro chiunque potrà assaggiare le orecchiette fatte a mano e proposte in ricette gustose che conquisteranno anche i palati più esigenti.Gli altri ingredienti che arricchiranno la serata: un buon bicchiere di vino, tanta musica dal vivo con le celebri hit che hanno fatto la storia della musica italiana e i mercatini a km 0 con i produttori locali che porteranno in piazza Buonarroti prodotti genuini del territorio.Un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e del divertimento in famiglia, la chicca della serata sarà il l𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐨𝐫𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞 dove chiunque potrà imparare a fare le orecchiette conartigiane esperte.