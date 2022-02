La protesta pacifica degli autisti: «Impossibile lavorare con il carburante alle stelle»

Tir lumaca sulle strade per protestare contro il caro gasolio che rende antieconomica l'attività dei trasportatori. Anche a Corato la voce dei camionisti si è fatta sentire, seppur pacifica e contenuta. Anche per gli autotrasportatori coratini, col caro gasolio lavorare è diventato difficile, poco produttivo. Prezzi aumentati del 30%, insostenibile affrontare viaggi con margini di guadagno che si accorciano sempre di più.Nel tardo pomeriggio di oggi, nei pressi di via Sant'Elia, padroncini e aziende di trasporti hanno schierato la flotta dei camion per manifestare il proprio dissenso e chiedere un intervento della politica al fine di rimediare ad una situazione che sta sfuggendo di mano e rischia di compromettere l'attività lavorativa di un comparto fondamentale per gli approvvigionamenti e per lo sviluppo economico.Il trasporto su gomma, in Italia, è il principale veicolo delle merci. Uno stop avrebbe delle conseguenze molto pesanti.A raccogliere le lamentele degli autotrasportatori è arrivato anche il sindaco di Corato De Benedittis che si è impegnato a farsi portavoce presso i rappresentanti in Parlamento del malcontento della categoria, alla quale ha espresso solidarietà . Una cinquantina i trasportatori che hanno manifestato il dissenso. Nel filmato che mostriamo le richieste e le considerazioni riferite al sindaco De Benedittis.