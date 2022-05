La raccolta delle ciliegie entra nel vivo

Nel cuore del mese di maggio, come da tradizione, la raccolta delle ciliegie in Puglia ed in particolare nell'agro coratino è già partita con le primizie come la Bigarreau pronte ad arrivare sulle tavole degli italiani. Ora si entra nel vivo per garantire la produzione pugliese di circa 32 mila tonnellate, pari al 35% dell'intero raccolto italiano, peraltro concentrata in alcune zone del barese e della Bat.Una novità rilevante è rappresentata dalla recente scoperta dell'insetto buono antagonista della Drosophila suzukii, il moscerino Killer che colpisce le ciliegie e i frutti con colorazione dall'arancio al rosso e gli effetti si vedono solo in un secondo momento sui frutti raccolti.presenterà lunedì 16 maggio un'analisi con le anticipazioni sull'andamento della campagna, le stime quantitative a livello regionale ma anche dati su caratteristiche e qualità, oltre che economici di uno dei settori trainanti della frutticoltura pugliese.