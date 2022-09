Nuovo contratto di filiera del ciliegio, giovedì la presentazione

Si terrà giovedì 29 settembre, alle ore 12, nella sede dell'assessorato all'agricoltura della Regione Puglia a Bari, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Contratto di filiera del ciliegio.L'obiettivo è realizzare un Programma integrato a carattere interprofessionale e di rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale. È stipulato tra il Ministero e il soggetto proponente.Il nuovo accordo di filiera ha lo scopo di rilanciare la cerasicoltura italiana, per ristrutturare gli impianti di produzione, per ammodernare le strutture di lavorazione, per promuovere i marchi, per effettuare ricerca mirata e, in sintesi, per dare il giusto valore a tutti i componenti della filiera.Parteciperanno alla conferenza stampa l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, il direttore del Dipartimento regionale agricoltura, il presidente di Confagricoltura Bari, il vicedirettore Confagricoltura Bari, il presidente Cia Puglia, il presidente Copagri Puglia, il presidente Fedagri Confcooperative PugliaSaranno collegati in videoconferenza l'assessore Regionale all'agricoltura dell'Emilia-Romagna, il dirigente generale del Dipartimento agricoltura della Provincia di Trento, il presidente del Consorzio della ciliegia della susina e della frutta tipica di Vignola, il direttore del Consorzio Melinda scae il direttore del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp