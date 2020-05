Le Fondazioni motore del Welfare, CSV San Nicola incontra Fondazione Casillo

Le Fondazioni, nel corso del tempo, hanno assunto un ruolo sempre più importante a sostegno dello sviluppo delle politiche culturali, sociali ed economiche di un territorio. Ciascuna, con la propria mission, ha sviluppato attività a favore del benessere collettivo, sostenendo idee e progetti innovativi e offrendo un contributo fondamentale a favore dell'inclusione sociale e della partecipazione culturale.Protagoniste di un secondo welfare, cioè investimenti sociali a finanziamento non pubblico, che vanno progressivamente affiancandosi al primo welfare di natura pubblica, le Fondazioni svolgono un ruolo che permette di sperimentare nuovi modelli organizzativi per la creazione di reti e di coinvolgimento degli attori del Terzo settore nel welfare territoriale.Il CSV San Nicola dialogherà su questo tema con, consigliere delegato delladi Corato che ha l'obiettivo di contribuire a uno sviluppo che, partendo dalla fase di crescita degli individui, crea le basi per un tessuto sociale sano e produttivo e restituisce valore al territorio, e, direttore delladi Bitonto nata per favorire le opere di carità avvalendosi della operatività professionale delle associazioni di volontariato.«In questa fase di emergenza chiederemo ai nostri ospiti quali iniziative hanno messo in campo; chi sono i destinatari dei loro interventi; quali i punti di forza di queste iniziative e quale potrebbe essere il ruolo delle Fondazioni nei prossimi mesi».Appuntamento per oggi,su Radio Social Web e sulla pagina Facebook del CSV San Nicola, con Volontari sintonizzati., in collaborazione con Radio Social Web, è una delle azioni del CSV San Nicola messe in atto per favorire la coesione sociale e la comunità.