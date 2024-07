Le orecchiette fatte a mano protagoniste della serata di ieri a Corato

In piazza Buonarroti si è svolto l'appuntamento con i sapori della tradizione

Una serata a base di orecchiette preparate da sapienti ed esperte mani: il tutto condito da musica e tanta allegria. Quella di ieri, a Corato, è stata una serata di divertimento che ha riunito tanti cittadini nella nuova piazza Buonarroti.

Un appuntamento che vuole diventare fisso dell'estate coratina, dove cuochi e volontari hanno deliziato i palati dei presenti con l'autenticità dei sapori e delle atmosfere di una volta.



Una domenica all'insegna della tradizione pugliese con un evento che ha deliziato i visitatori e gli amanti della buona cucina e del divertimento in famiglia o in compagnia di amici. Un'occasione che ha fatto gustare le deliziose orecchiette fatte in casa, ma ha permesso anche di ballare e divertirsi sotto le stelle nella splendida cornice di Corato.