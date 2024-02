Lenti progressive

Cosa sono

Quando utilizzare le lenti progressive

Difficolta' di adattamento alle lenti progressive?

Le lenti progressive, chiamate anche lenti multifocali, garantiscono una visione chiara e dinamica a tutte le distanze, da vicino a lontano, con un solo paio di occhiali.Un'unica lente ha tre aree di visione:, senza linee di separazione visibili sulla lente, a tutto vantaggio di un eccellente aspetto estetico.Nella parte superiore della lente progressiva si trova l'area che consente di avere una visione ottimale da lontano, mentre la parte intermedia consente di vedere in modo nitido e ben distinto gli oggetti a media distanza. Se invece si ha necessità di vedere bene da vicino, la parte della lente progressiva che entra in gioco è quella inferiore.La lente progressiva è capace di correggere miopia, ipermetropia e/o astigmatismo. È la soluzione ideale per la correzione della presbiopia, un fisiologico difetto della vista legato all'avanzare dell'età che impedisce la messa a fuoco degli oggetti a distanza ravvicinata e che si manifesta soprattutto dopo i 40 anni.Scopriamo di più sul funzionamento delle lenti progressive in riferimento alla promo lanciata questo mese daL'occhio, con l'avanzare dell'età, perde la sua elasticità e la sua capacità di adattarsi alle diverse distanze e di mettere a fuoco correttamente le immagini. Generalmente, dopo i 45 anni, la maggior parte delle persone noterà problemi di vista soprattutto da vicino.È questo il momento in cui si deve cominciare a prendere in considerazione un occhiale progressivo per vedere bene da lontano, a distanza intermedia e soprattutto da vicino. Il tutto senza dover usare due paia diversi di occhiali e, magari, puntare sulle tecnologie di ultima generazione disponibili in campo ottico, che garantiscono comfort e riducono al minimo eventuali problemi di adattamento.Le lenti progressive sono una soluzione innovativa a un problema di vista che da secoli accompagna l'umanità. In passato, si utilizzavano lenti bifocali per correggere la vista sia da vicino che da lontano. Questa soluzione presenta sulla lente una linea piuttosto evidente che provoca inevitabilmente un brusco cambio di messa a fuoco. Queste lenti possono disorientare chi le indossa, nel momento in cui mette a fuoco, entro breve tempo, oggetti che si trovano a distanze molto diverse. Le lenti progressive, invece, offrono un cambiamento di messa a fuoco molto fluido e graduale, risultando decisamente più confortevoli.Nonostante i progressi tecnologici sulla produzione delle lenti, può capitare, tuttavia, che le lenti progressive, data la loro particolare conformazione, causino in fase iniziale alcuni fastidi come mal di testa, vertigini, visione offuscata o difficoltà a scendere le scale. Ecco perché questa tipologia di lente necessita talvolta di un certo tempo di adattamento, che dura mediamente dai 10 ai 20 giorni, per essere utilizzata senza difficoltà.I motivi per cui l'occhio e il cervello hanno bisogno di tempo per adattarsi alla lente progressiva sono diversi, daquali, la conformazione del viso o l'entità dello scarto tra le diottrie per lontano e quelle per vicino, ache vanno a