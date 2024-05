5 foto Luciano Canfora presenta “Il fascismo non è mai morto” a Corato

Ieri, lunedì 20 maggio, il professorè stato ospitato nele diper parlare e autografare il suo ultimo libro "", pubblicato da Edizioni Dedalo. L'incontro è stato patrocinato dal Comune di Corato, dalla sezione Anpi Corato e dalla libreria Sonicart,.Nel suo libro, lo scrittore sostiene che il fascismo non può essere limitato al ventennio di Mussolini o alla storia di Franco in Spagna o di Salazar in Portogallo. Il fascismo ha, invece,Nel corso dell'appuntamento con lo scrittore, il professor, interlocutore e presentatore, ha riassunto il fascismo in tre punti:. Lo scrittore spiega che il nucleo centrale del fascismo può essere considerato il, derivante dall'esaltazione della propria nazione come "comunità naturale". Il problema alla base del successo ottenuto dalle formazioni fasciste è quello di aver intercettato il disagio e tentato di superarlo attraverso facili e banali soluzioni. Questo modus operandi segue i corsi ricorrenti della storia. Si parla dipoiché, sebbene meno visibile, il fascismo e le sue modalità d'azione non sono ancora scomparsi.Nell'incontro, il professor Luciano Canfora chiarisce che. Bisogna fare un passo indietro per comprendere al meglio ciò che è accaduto e, soltanto in questo modo,. L'istituzione da proteggere, poiché, è laEssa diventa uno strumento privilegiato contro l'omologazione e il conformismo culturale, poiché offre autonomia di pensiero. Oggi, però, essa si trova sotto attacco, poiché i mezzi di comunicazione propongono una spontanea uniformità ideologica che minaccia il dibattito, lo scambio e la diversità di opinioni. Da qui, l'