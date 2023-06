Marion Blue, l'intervista alla Youtuber coratina da 100 mila follower

Quante volte vi sarà capitato di guardare un film od una serie TV con gli amici, commentandole in maniera divertente e dissacrante? Bene, Marion Blu, al secolo Miriam Di Bartolomeo, in questo è una vera esperta, tanto da possedere un canale YouTube da 100 mila followers, in cui quotidianamente commenta in maniera divertente, dissacrante, unica, film, cartoni animati, anime, serie TV.La giovanissima creator coratina è sulla piattaforma dal lontano 2013 ed il suo canale è in continua ascesa. Noi di CoratoViva l'abbiamo intervistata, in attesa di incontrarla sabato 24 e domenica 25 Giugno presso il Parco Comunale di Corato, all'interno della prima edizione del KorComics, il festival del fumetto della città di Corato.Come hai cominciato a fare video su YouTube?«Ho iniziato per gioco, guardando altri youtubers e con la volontà di esprimere la mia creatività attraverso i video - esordisce Miriam, questo il suo vero nome -. Agli albori avevo improntato il mio canale sui video di doppiaggio, poi prendendo spunto da un gioco che facevo con mia sorella, ho iniziato a raccontare in maniera comica film, cartoni animati e serie TV. Il primo video, dedicato al cartoon "Rossana", ha riscosso notevole successo ed il pubblico ha trovato divertente il mio lavoro, così ho continuato su quella scia. I canali divertenti di YouTube sono stati e sono la mia valvola di sfogo nelle giornate no, dunque poter essere il "rifugio" di qualcuno, per me è bellissimo».Qual é il tuo video più cliccato?«Attualmente il mio video più visto ha 1.166.952 visualizzazioni ed è il riassunto del videogioco di Undertale, seguito a ruota dal doppiaggio dell'episodio pilota di Hazbin Hotel.Mi fa strano perché non è nemmeno un video super quello di Undertale; però il fatto che sia così visto vuol dire che la gente apprezza il mio lavoro anche se alle volte non è perfetto e per questo sono molto ma molto grata al mio pubblico. Ma i video di Miraculous vedo che fanno davvero forte! Ho avuto il boom di iscritti con questo cartone al quale mano mano mi sono affezionata».A chi sono rivolti i tuoi video?«Non ho un pubblico ben preciso, sono abbastanza eterogenei. Vedendo gli ultimi insights per esempio, gran parte della fetta di pubblico ha tra i 10 ed i 40 anni, con un equilibrio tra uomini e donne».Ti riconoscono per strada?«Qui a Corato sinceramente no, però mi è capitato a Lucca o ad altre fiere settoriali. Quando un fan mi riconosce e mi chiede una foto, io mi emoziono tantissimo, più di loro, perché non me l'aspetto, ma è un grandissimo piacere e ti fa capire che sei sulla strada giusta».Quali prospettive future per il tuo canale?«Vorrei iniziare a parlare di film e Serie TV anche in un'altra chiave, con un'altra cifra stilistica, ma senza snaturarmi. Recensioni vere e proprie, senza però scendere in tecnicismi».