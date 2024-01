Antonio Arbore Senior Real Result Coach la massima onorificenza del MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte prestazioni)

Antonio Arbore, assicuratore con 25 anni di esperienza, formatore assicurativo e docente esaminatore per l'abilitazione degli intermediari assicurativi.Ha ottenuto la massima onorificenza del MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte prestazioni) che ha ripagato tre anni di studio, prove fisiche e mentali portando a conoscere i suoi limiti e diventare un Senior Real Result COACH.La partecipazione al master Micap prevedeva diverse prove da superare. Ha superato numerosi esami di studio orali, scritti e pratici, ottenendo la certificazione in tre livelli di PNL (programmazione Neuro Linguistica) fino ad ottenere l'abilitazione come Coach. Ha ottenuto le certificazioni in Leadership, Marketing Automatizzato e Negoziazioni complesse che hanno dato l'opportunità di conoscere e frequentare alcuni Manager o Amministratori Delegati di caratura internazionale. Superando la prova del campo di sopravvivenza, restando per 7 giorni e 7 notti in una foresta senza nessun riparo e con pochissimo cibo a disposizione. Ha corso la maratona di Berlino in 4 ore e 23 minuti partendo da zero all'età di 46 anni ed infine ho scritto e pubblicato il libro "Assicurati il Successo" rimanendo il best seller Amazon per diversi giorni successivi all'uscita dello stesso.Sono davvero soddisfatto ed orgoglioso del risultato, ci spiega il Mental e Business Coach Antonio Arbore, ottenendolo anche con ONORE. Per me "onore" è mantenere gli impegni presi dal primo giorno, soprattutto con me stesso."Onore" è essere coerente, andare fino in fondo senza cercare scuse, senza scappare di fronte alle difficoltà, alle paure, alle proprie debolezze."Onore" è essere leale; contare sul il mio coraggio, la mia tenacia e il mio impegno."Onore" è rispetto, verso sé stessi, verso gli altri e verso l'ambiente che ci circonda. Questo è il messaggio che riporto a chiunque mi chieda il significato di questi miei ultimi tre anni.Oggi svolgo l'attività di Mental e Business coach con la prerogativa che posso migliorare la vita di molte persone.Oggi ho la consapevolezza di essere un allenatore mentale, sostenitore della coscienza e facilitatore. Svolgo l'attività di Coach perche'' mi piace sapere che chi mi è accanto possa affrontare la vita con il sole in fronte ed il futuro con atteggiamento mentale positivo.