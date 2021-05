"Music for Tales", il nuovo disco di Cesare Pastanella edito da Angapp Music

Lista tracce

The journey (Il viaggio) Badù On the bus (Sulla corriera) The flight (Il volo) Hunting dance (Danza di caccia) The beggar (Il mendicante) Alice's tale (another awakening) (Il racconto di Alice - un altro risveglio) In the mud (Nella melma)

Crediti

Il 10 maggio 2021 sarà pubblicato, il nuovo lavoro discografico del percussionista puglieseUn lavoro concepito per raccogliere le composizioni scritte per gli spettacoli teatrali "Il Viaggio di Arjun" e "Badù Re, anzi Leone" di Lucia Zotti, prodotti dal Teatro Kismet OperA di Bari. L'album verrà pubblicato sulle piattaforme di musica digitale dall'etichetta Angapp Music e stampato in formato Cd.Otto tracce di world music integralmente composte, arrangiate e registrate da Cesare Pastanella nel suo studio. Un lavoro che ha avuto inizio tra il 2011 e il 2013, periodo in cui furono prodotti i due spettacoli teatrali ed è stato revisionato, ampliato e ultimato nell'autunno-inverno a cavallo tra il 2020 e il 2021, un periodo di pausa forzata per i musicisti, a causa dell'emergenza Covid.Il disco è stato realizzato utilizzando una grande varietà di strumenti, dalle numerose percussioni etniche di Cesare Pastanella, provenienti dai vari angoli del mondo, alle tastiere e i sintetizzatori suonati dallo stesso autore, e da diversi tipi di chitarre, ad una serie di strumenti a corda etnici, flauti orientali e archi.E' stato registrato con la preziosa collaborazione di musicisti e cantanti ospiti, tra cui figurano l'eclettico chitarrista Nando Di Modugno, l'affidabile bassista Francesco Cinquepalmi, il violinista e polistrumentista creativo Leo Gadaleta, il cantante milanese Giorgio Pinardi, con i suoi armonici tibetani e le sue stratificazioni vocali, e la coreografa e mediatrice interculturale brasiliana Ana Estrela, che con la sua voce interpreta un samba tradizionale afrobrasiliano in memoria di sua madre, Alice Da Conceiçăo.La copertina ritrae un immagine originale creata da Luciano Montemurro.La pubblicazione del secondo volume di "Music for Tales" è prevista per l'autunno del 2021., percussionista e compositore pugliese, da anni si occupa di world music, jazz e musica etnica, in particolare afrocubana, brasiliana e araba. Il suo stile e la sua ricerca mirano a fondere le antiche tradizioni musicali di queste culture, con le sonorità e i ritmi della musica contemporanea europea e afro-americana.E' stato membro e co-autore dei gruppi Faraualla e Tavernanova, con cui ha svolto un'intensa attività discografica e concertistica.Fra le sue numerose collaborazioni figurano Toquinho, Bobby McFerrin, Paolo Fresu, Radiodervish, Farafina, Toups Bebey, Gabin Dabiré, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, solo per citarne alcuni.Con il suo progetto Afrodiaspora, nel 2019 ha pubblicato "The round trip" (AlfaMusic), un album che racconta come la cultura africana abbia influenzato la musica americana, attraverso la tratta degli schiavi dei secoli passati.Durata totale: 44'30"Cesare Pastanella: percussioni, batteria, voce, sintetizzatori, piano, organo, Hammond, monocord, balafon, marimba, glockenspiel, cori, campionamenti, trattamenti del suonoNando Di Modugno: chitarra acustica, 12 corde ed elettricaLeo Gadaleta: violino d'amore, violacello, archi campionati, flauto dolce soprano e tenore, bansuri indiano e nepalese, flauto di bambù, n'goni, gunibri, banjo, ukulele, cori su "Alice's tale (another awakening)"Francesco Cinquepalmi: basso elettrico e fretless, contrabbassoGiorgio Pinardi: voce su "The flight" e "In the mud"Ana Estrela: voce e cori su "Alice's tale (another awakening)"Lucia Zotti: voce su "The journey"Nicola Masciullo: chitarra acustica su "Badù"Arcangela Cicolecchia: schiocco delle dita su "Badù"Alice Da Conceiçăo: parlato sul finale di "Alice's tale (another awakening)"Prodotto da Cesare PastanellaTutte le tracce sono state composte, arrangiate, registrate e missate da Cesare Pastanella nella Cueva del Ritmo di Bari, tra l'autunno 2011 e l'estate 2013 e di Corato (Bari) nell'autunno/inverno 2020-2021.Mastering: Gianluca CaterinaImmagine di copertina: Luciano Montemurro