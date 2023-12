Un successo il Christmas Carols del New Chorus

Il New Chorus diretto dal soprano Marzia Pedone delizia i presenti con cori nataliziNella serata di Mercoledì scorso, la Parrocchia Sacra Famiglia di Corato ha ospitato il New Chorus di Bisceglie per un evento dedicato alla riproduzione di canti corali a tema natalizio.Il coro, operativo sul territorio dal 2019, è stato guidato dal soprano Marzia Pedone e accompagnato dall'insegnante di pianoforte Emanuele Petruzzella.Ad intervenire, in alcuni canti, è stata la voce del mezzo soprano Marcella Minervini.Riscaldando l'atmosfera e spezzando ogni imbarazzo, il presentatore Franco Marra ha introdotto i brani cantati e talvolta accompagnati sia dal pianoforte che dal flauto, elogiando compositori ed esaltando pietre miliari della storia corale internazionale.Dall'inglese al francese, i cantori hanno percorso secoli di musica per giungere ai gospel finali.L'applauso sentito e commosso del pubblico, ha consentito di replicare il canto "Carol of the bells" al termine dello spettacolo.