"Suoni di Pace": grande successo per l'inizio della rassegna musicale "Christmas Time"

Si è tenuto sabato 9 dicembre presso la Parrocchia di Santa Maria Greca a Corato, il concerto "SUONI DI PACE", a cura dell'Associazione AlterAzioni.Il concerto ha inaugurato la mini rassegna CHRISTMAS TIME ideata dall'Associazione AlterAzioni di Bisceglie, e inserita nella programmazione INCANTO 2023, il cartellone natalizio proposto dall'Assessorato alla Cultura e patrocinato dal Comune di Corato.Christmas Time nasce con la finalità di voler offrire momenti musicali dedicati a pubblici diversi e trasversali per età e gusti musicali. La mini rassegna comprende tre tipologie di concerti: un concerto di musica sacra, una proposta dedicata ai bambini e ragazzi in partnership con l'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" e un Concerto per il Nuovo Anno dedicato a Musica e Cinema.Il concerto SUONI DI PACE ha aperto la proposta musicale di AlterAzioni con l' Ensemble di Archi AlterSinfonietta, formato dai maestri del Quartetto AlterAzioni e da studenti di conservatorio di. L' Ensemble AlterSinfonietta nasce con lo scopo di avvicinare le giovani generazioni al più importante repertorio per orchestra d'archi dal Seicento alla Musica Contemporanea, prediligendo un percorso formativo di tipo informale che tiene conto dei diversi livelli e dei percorsi artistici e didattici di ciascuno. Nell'ensemble maestri professionisti sono affiancati da giovani in formazione o che hanno da poco concluso il loro percorso di studi. Protagonisti sono: ai violini Clelia Sguera , Daniele Lonero, Andrea Rizzi e Ilaria Di Molfetta, alle viole Pietro Catucci e Leo Zonno, ai violoncelli Donatella Milella e Cosmaola Nitti. Ideatore del progetto e del coordinamento musicale il maestro Vito Liturri cui è affidata la direzione di alcuni brani in programma. Ospite della serata il brillante soprano Anna Maria Stella Pansini.L' AlterSinfonietta ha proposto un repertorio di musiche dedicato al Natale inserendo sia brani per soli archi tratti dal più noto repertorio della tradizione d'arte italiana inserendo musiche di Corelli e manfredini, sia brani vocali. Il soprano Anna Maria Stella Pansini ha egregiamente eseguito il mottetto mozartiano "Exsultate Jubilate", con il suo celebre Alleluja conclusivo.Il clima natalizio è stato vissuto nelle esecuzioni dei brani più noti della tradizione d'arte, da Mendelsshon a Gruber, da Brahms a Haendel.Il concerto si è concluso con due "chicche" dirette dal maestro Vito Liturri, due brani tradizionali reinterpretati in chiave contemporanea, riconoscibili eppure totalmente trasfigurati nelle armonie e nei ritmi della modernità.Il pubblico ha particolarmente apprezzato la varietà e la freschezza della proposta, grande entusiasmo e partecipazione confermato da lunghi applausi alternino delle esibizioni. Il bis non poteva mancare per un pubblico numeroso ed entusiasta che ha visto la partecipazione anche di molti giovani, un particolare che è sempre bene mettere in evidenza, e ospiti dei paesi limitrofi.Il ringraziamento e i complimenti agli artisti di don Vincenzo Bovino, parroco della Chiesa di Santa Maria Greca hanno concluso la serata sugli applausi del pubblico che ha gradito molto l'intera iniziativa sia nella sua ideazione che nei contenuti.Durante il concerto c'è stato una discreta incursione televisiva della emittente Antenna Sud per la trasmissione "IO RESTO AL SUD", in onda in diretta sull'emittente pugliese, ospite il Sindaco Corrado De Benedittis, conferma che l'arte e la cultura sono fondamentale veicolo di crescita e sviluppo dell'intera comunità.La rassegna Christmas Time dell' Associazione AlterAzioni prosegue lunedì 11 dicembre con due concerti presso l'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" e sono dedicati agli studenti dello stesso.Con il pubblico coratino l'appuntamento il prossimo 4 gennaio alle 19.30 nella Sala Verde del Comune di Corato con il Concerto per il Nuovo Anno "LIKE A FILM" che vedrà protagonisti il Trio d'archi AlterAzioni e il flautista solista Sergio Bonetti.