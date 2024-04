"Girls Voices", da Fondazione S.E.C.A. si entra nel vivo con il concerto “Donna in Musica”

Si è aperta con un concerto omaggio alle più grandi signore della musica italiana lo scorso 8 marzo,, una rassegna di concerti e uno slogan che richiama i sogni, le emozioni, la sensibilità, i diritti, la dignità e l'estro femminili, ideata dallaSi entra nel vivo il prossimoconaccompagnata dae il concerto "Donna in Musica". Mariella Nava, un'artista sensibile e raffinata, autrice di testi, musica e arrangiamenti, ha scritto brani diventati famosi in tutto il mondo e per tantissimi artisti come Gianni Morandi, Renato Zero, Mina, Edoardo De Crescenzo, Ornella Vanoni, Amii Stewart, Andrea Bocelli, Loredana Bertè, Tosca, Lucio Dalla, Gigi D'Alessio, Syria, Irene Fargo, e tanti altri.I ticket sono in vendita su https://www.diyticket.it/events/musica/16108/mariella-nava-donna-in-musica o presso la sede del Polo Museale aPossibilità di abbonamento per i tre eventi della rassegna Girls Voices aPer la rassegna Girls Voices è stata rinnovata la partnership con, in perfetta armonia con il Presidente Nazionale Francesco Schittulli e Michele Ciniero, responsabile LILT della Provincia B.A.T., con le. A conclusione di ogni evento musicale, verrà offerta una degustazione di prodotti enogastronomici autoctoni, attraversando tutta la Puglia in un percorso sensoriale di sapori, profumi e colori.La rassegna è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Regione Puglia.Info: tel. 0883.58.24.70 o mail: info@fondazioneseca.it