Pensioni agricole pugliesi, nel barese media mensile di 567 euro

È di appena 573,64 euro l'importo medio mensile delle pensioni erogate a favore degli agricoltori pugliesi. L'importo medio più elevato si registra in provincia di Barletta-Andria-Trani (615,80 euro), mentre quello più basso in provincia di Lecce (543,61 euro). È il quadro che emerge dall'elaborazione dell'Osservatorio economico di Davide Stasi su dati Inps.«Per attenerci all'attualità, non si raggiunge nemmeno la cifra del bonus autonomi erogato per la pandemia, quello a cui i pensionati con partita Iva ancora attiva non hanno avuto accesso - afferma il presidente regionale CIA Puglia Raffaele Carrabba - Nonostante l'estenuante pressing a livello nazionale, sistematicamente non si riscontra alcuna volontà di adeguare il potere d'acquisto delle pensioni al reale costo della vita. Siamo di gran lunga al di sotto della soglia di povertà assoluta indicata dall'Istat (780 euro) sulla quale è stato calcolato l'importo della pensione di cittadinanza. E in Puglia l'importo è inferiore anche alla media nazionale di 648,63 euro».Nella classifica stilata da CIA Puglia, la Bat è seguita da Taranto con un importo medio mensile delle pensioni agricole di 609,09 euro. Brindisi è al terzo posto con una media di 596,32 euro; segue; media di poco inferiore rispetto al capoluogo di regione nella provincia di Foggia con 562,84 euro. È proprio la Capitanata ad annoverare il più alto numero di percettori di pensioni agricole: sono 17.712.; in provincia di Taranto 7.197; 5.346 in provincia di Lecce; a seguire Brindisi (3.968) e la Bat (2.206). Per un totale di 51.271 trattamenti pensionistici.Il dato comprende le tre diverse tipologie di pensioni: vecchiaia, invalidità e superstite. L'importo medio mensile su base regionale è rispettivamente di 648,91 euro, 521,47 euro e 396,19 euro (i dati disaggregati per provincia sono riportati nella tabella in basso).I dati costituiranno la base di partenza del webinarpromosso da CIA Puglia e Inac Puglia, in programma questa mattina alle 10.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook Inac Puglia.Dopo i saluti di, direttore CIA Agricoltori Puglia, a relazionare è, presidente Inac Nazionale. È prevista la partecipazione del presidente della Regione Pugliae del sottosegretario alle Politiche Agricolecon il vice presidente CIA Puglia, coordinatore Servizi alle persone CIA Puglia; e i direttori provinciali(CIA Capitanata),(CIA Levante),(CIA Salento),(Cia Due Mari). Conclusioni affidate al presidente regionale CIA Puglia. Modera, direttore Inac Puglia.