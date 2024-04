Piano di facilitazione digitale: presentato ieri in sala consiliare il progetto

Ieri pomeriggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Corato, si è tenuto l'incontro di presentazione del Piano di Facilitazione Digitale che coinvolgerà le città di Corato, Ruvo, e Terlizzi.Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale ha dato i saluti. Durante l'incontro sono intervenuti Gianna Elisa Berlingerio, Vito Bavaro, e Alessandro Delli Noci, oltre ai sindaci delle tre città.Nel corso dell'evento, sono state presentate le attività dei punti di Facilitazione Digitale dell'Ambito, gestiti da Memory Team ETS in collaborazione con Consorzio Meridia SENEX Srl - Associazione Alzheimer Bari.A Corato sono già previsti 8 punti di facilitazione digitale, ma al momento ne sono attivi tre:- Ambito di Corato in Comune (piazza Marconi 12), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.30 e il giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 18.30.- Centro per l'impiego (via Martiri di via Fani), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30.- Museo della Città e del Territorio (via Trilussa 10), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18.Inoltre, anche le scuole ospiteranno a turno tale sportello.Corato, Ruvo, e Terlizzi stanno lavorando insieme per contrastare l'analfabetizzazione digitale. Attualmente, un cittadino su due non ha competenze digitali, ma grazie a questi punti di facilitazione digitale, un cittadino su 20 potrà ricevere supporto. La Puglia è la Regione con più punti di facilitazione digitale in Italia e su questo solco si propone di diventare punto di riferimento del centro-sud Italia.