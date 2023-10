Maiora sostiene per il secondo anno il progetto itinerante di Komen Italia: oggi screening gratuiti senologici e urologici per donne e uomini presso l’Interspar di Via Gravina

Social Video 1 minuto Fa tappa a Corato la Carovana della Prevenzione

di nuovo insieme per la seconda edizione della. Primo di cinque appuntamenti a, dove il parcheggio del punto venditaè diventato per un giorno un centro di informazione per la prevenzione, con la presenza di due camper adibiti di effettuare screening senologici, urologici ed endocrinologici.Il personale specializzato, grazie all'ausilio di macchinari tecnologici di ultimo generazione hanno effettuato, con un vero successo per questa iniziativa.Nelle prossime settimane la "carovana" toccherà altre quattro tappe, la prima domani a Giovinazzo, poi fermate anche in Abruzzo e Calabria (Pescara e Rende).