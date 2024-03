"Occhio ai bambini": anche a Corato al via la campagna di prevenzione

Powered by

L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione provinciale Bari, in collaborazione con l'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, informa la cittadinanza dell'avvio della campagna di prevenzione "Occhio ai bambini", promossa e finanziata da IAPB Italia Onlus (agenzia internazionale per la prevenzione della cecità), che permetterà di realizzare screening gratuiti a bambine e bambini di età compresa fra 5 e 7 anni frequentanti le scuole dell'infanzia ed elementari che hanno aderito al progetto.La campagna di screening avrà ufficialmente inizio oggi, martedì 19 marzo, presso il circolo didattico "Don Pietro Pappagallo" di Terlizzi, e proseguirà per una durata complessiva di diciotto giornate durante le quali saranno raggiunte le altre scuole e studenti dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale.Il progetto è reso possibile grazie agli oculisti e agli ortottisti individuati dalla sezione territoriale UICI – Bari che opereranno grazie all'unità mobile di oftalmologia messa a disposizione dalla UICI – Consiglio Regionale Puglia. Il tutto avviene grazie alla sinergia con la rappresentanza locale dell'UICI – Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi e con il patrocinio morale delle Amministrazioni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.