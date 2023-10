Onda d'urto giornata di adesione per screening ematici

Ieri presso la sede di Onda d'Urto Corato, in via Giuseppe Verdi n° 40, c'è stata una raccolta di adesioni per gli screening ematici.Nello specifico, gli esami previsti sono stati:- Colesterolo totale- HdL- LdL- Trigliceridi- Got- Gpt- Gamma gt- Azotemia- Creatinina- Uricemia- Glicemia- Sodio- PotassioSono stati presi ben 100 nominativi di cittadini che effettueranno le analisi del sangue nelle giornate che vanno dal 24 al 27 ottobre presso il Centro di Analisi Pivelab del Dott. Piccarreta e della Dott.ssa Vernice, sito in via Matteo Renato Imbriani n° 1B.L'associazione annuncia che ci saranno altre giornate come questa, poiché il Centro di Analisi Pivelab ha donato generosamente altri pacchetti di screening ematici.Ricordiamo che il centro di analisi Pivelab ha supportato anche in passato l'associazione coratina, tanto da meritare persino una targa di riconoscimento, donata appunto dall'associazione lo scorso anno.