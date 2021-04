Puglia in zona arancione. Ecco cosa cambia anche per Corato

Spostamenti



Bar e ristoranti

Scuola e università

Attività commerciali e servizi

Da lunedì 26 aprile la Puglia, come da ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, rientrerà nella zona arancione.Si allentano quindi le restrizioni in vigore dopo un mese e mezzo di rigore da zona rossa. Ecco cosa cambia:È consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, senza autocertificazione. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione nonchè il ricongiungimento familiare con coniugi e/o minori e persone non autosufficienti da assistere anche fuori regione.È consentito spostarsi da una Regione all'altra muniti di certificazione verde: per chi ha completato il ciclo di vaccinazione, chi si è ammalato di Covid ed è guarito e chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo nelle 48 ore precedenti allo spostamento.Resta in vigore il coprifuoco dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. Dal 1 maggio via libera alla visita verso un'abitazione privata, una volta al giorno, nel limite di quattro persone rispetto a quelle già conviventi, fatta esclusione per i minori di 14 anni.È vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Anche l'uso dei servizi igienici posti all'interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.È consentita la vendita con asporto di cibi e bevande fino alle 22 (fino alle 18 i soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina) mentre è sempre consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.In Puglia, con ordinanza regionale, resta in vigore fino al termine dell'anno scolastico la possibilità di scelta della modalità di didattica da parte delle famiglie.Nelle università le attività si svolgeranno prioritariamente in presenza.

Riaprono parrucchieri e centri estetici. Aperti anche negozi di abbigliamento e calzature per adulti e bambini, articoli per la casa e per il giardinaggio. Restano aperti gli alimentari, compresi quelli nei centri commerciali. Restano aperti in tutte le zone i tabaccai, le farmacie, le edicole e librerie, i meccanici e le ferramenta.

Musei e cultura

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura resta sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. Sospesi anche gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico.

Sport

Resta sospesa l'attività sportiva di base e quella motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso. È consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione.