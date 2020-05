Reddito di emergenza, attivo il servizio per la presentazione delle domande

È attivo dal 22 maggio il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita dall'articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.I beneficiari sono i nuclei familiari, composti anche da una sola persona, con Isee inferiore a 15 mila euro, che potranno ricevere per un bimestre un importo compreso tra 400 e 800 euro mensili, che sale a 840 euro per le famiglie con disabili o persone non autosufficienti.Le domande dovranno essere presentate all'Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato. Dopo aver effettuato l'autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.Previsto dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Reddito di Emergenza (Rem) è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 del decreto.Sul sito dell'Inps si possono consultare i dettagli e sapere come presentare la domanda.