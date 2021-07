Referendum sulla Giustizia, è possibile firmare anche nel comune di Corato

È possibile firmare presso il Comune di Corato ufficio elettorale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18 per i sei referendum sulla giustizia. Lo riferisce il circolo locale della Lega.«È una riforma attesa da tempo e da tutti. Responsabilità civile dei magistrati, separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, limitazione alla custodia cautelare, abrogazione della legge Severino, abolizione dell'obbligo della raccolta firme per i magistrati che vogliano candidarsi al Csm, diritto di voto per i membri non togati nei consigli giudiziari.Sono questi i sei quesiti referendari, noi ci mettiamo la firma, firma anche tu» si legge nell'invito diffuso dal partito.