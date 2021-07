Referendum sulla giustizia, in piazza anche la Lega di Corato

Sabato banchetto in via Prenestina

Anche a Corato entra nel vivo la raccolta firme per i sei referendum sulla giustizia lanciati dalla Lega e dai Radicali.Il banchetto è organizzato dalla sede locale della Lega Salvini Premier presso via Prenestina angolo via Casilina (zona mercato settimanale) sabato 17 luglio dalle ore 9 alle ore 12.30.I quesiti sono sei e riguardano riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione degli stessi, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l'abolizione della cosiddetta legge Severino. Quest'ultima prevede che in caso di condanna per alcune specifiche ipotesi di reato sia applicata automaticamente la sanzione accessoria dell'incandidabilità alla carica di parlamentare, consigliere e governatore regionale, sindaco e amministratore locale.