Lega contro assessore Buonsante: "Da lei atto gravissimo, si dimetta"

Dopo il duro attacco da parte di Nuova Umanità all'indirizzo dell'assessore Federica Buonsante, anche la sezione cittadina della Lega si scaglia contro la titolare della delega alle politiche giovanili chiedendone le dimissioni.A parlare è il segretario Luigi Menduni che in passato ha ricoperto la carica proprio di assessore alle politiche giovanili.Di seguito la nota integrale diffusa dal partito.La Lega Salvini Premier di Corato è sempre attenta alle politiche rivolte a favore dei più giovani e del settore cultura. Abbiamo, di recente, lanciato un allarme richiedendo a gran voce la riapertura degli spazi della cultura e invitando l'amministrazione ad avviare una politica di sostegno per quei lavoratori dello spettacolo che non hanno più la possibilità di tornare a svolgere la propria professione, fin quando museo e teatro saranno chiusi.Dall'amministrazione solo tanto silenzio e indifferenza, ma non c'è limite al peggio. Dai social si apprende di un atto gravissimo che, di fatto, esclude e non include, consentendo solo a pochi, vicini all'Assessore Buonsante, di segnare un percorso per il presente e il futuro della Città.A destare preoccupazioni, non sono solo le modalità di coinvolgimento (per pochi intimi), ma anche la continua assenza e indifferenza da parte dell'amministrazione per tutti quei giovani, donne e uomini, che attendono una risposta a richieste di sensibilità umana e culturale per la nostra città. Molte le richieste protocollate senza una sola risposta e ci chiediamo: se fin ad ora è tutto fermo e nulla si è fatto di concreto per i giovani e per la vita culturale della nostra città, dove sono rivolte le attenzioni dell'Assessorato di riferimento? Il Sindaco di Corato, dopo le tante promesse fatte in campagna elettorale, ignora le dinamiche dell'azione amministrativa?Che fine ha fatto il Forum dei Giovani, ormai fermo dal 2018 e strumento che ha permesso a molti giovani di sentirsi parte attiva della nostra città e se fa parte delle volontà di questa amministrazione riattivare il Consiglio Comunale dei Ragazzi anche a seguito dell'emergenza pandemica.Il Segretario della Lega cittadina Luigi Menduni: "Ci arrivano quotidianamente segnalazioni da parte di molti giovani e da parte di molti professionisti della cultura, esclusi e in attesa di risposte. Si assiste dai social a continue proteste di artisti che, pian piano, stanno abbandonando la città, loro malgrado, consegnando ad altre realtà un prezioso patrimonio umano e professionale che potremmo coltivare per rendere Corato un punto di riferimento per il territorio.Come forza politica democratica e liberale, ci uniamo alla richiesta di Nuova Umanità e chiediamo anche noi le dimissioni dell'Assessore Buonsante, affinché nessuno si senta escluso, sperando di muovere un passo verso la ripartenza della nostra amata Corato.Siamo quasi giunti ad un anno della nuova amministrazione, ma tutto tace, la nostra città non può più attendere"