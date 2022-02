Rinvenuto cadavere in una abitazione del quartiere Belvedere

Un uomo di una settantina d'anni è stato ritrovato cadavere all'interno di una abitazione situata nel rione Belvedere, nei pressi di viale Adige.Il cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l'ingresso dell'abitazione per entrare.Quando sono entrati hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo, che viveva da solo. L'allarme è stato dato dai vicini che non lo avevano più visto da una ventina di giorni.Sul posto i carabinieri, il magistrato e gli uomini della Vigilanza Giurata che stanno collaborando per tenere sotto controllo la viabilità.Da accertare le cause del decesso anche se sembrerebbe di trovarsi dinanzi ad un ennesimo dramma della solitudine