Corpo senza vita ritrovato in una casa del centro

Il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni è stato rinvenuto all'interno di un appartamento in via Pontida, nel centro di Corato.A dare l'allarme sarebbe stato il proprietario di casa, insospettito dal portone dell'abitazione aperto. Per questo ha chiamato i carabinieri.All'interno dell'abitazione giaceva il corpo senza vita dell'uomo.Le indagini dei carabinieri serviranno a fare luce sull'accaduto e a chiarire le cause del decesso.