Saldi invernali, in Puglia inizieranno il 5 gennaio

i prodotti oggetto della vendita;

la sede dell'esercizio commerciale;

Il periodo dei saldi invernali avrà inizio in Puglia a partire da mercoledì 5 gennaio 2022. I saldi proseguiranno sino a lunedì 28 febbraio, così come stabilito dal Regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 31 maggio 2017.L'esercizio commerciale che intende effettuare vendite di fine stagione o a saldo deve comunicare almeno 5 giorni prima allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):le modalità di separazione fra i prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri a prezzo normale.