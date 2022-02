Sguardo al Carnevale 2023, Marcone: "Ci promettiamo di offrire un'edizione importante"

"Un Carnevale che nei fatti non c'è, ma che è nelle nostre menti. Proiettato già al 2023. É questo il messaggio che l'installazione presente in Piazza Cesare Battisti, voluta dalla Pro Loco Quadratum e che come amministrazione abbiamo sostenuto, sottende.- Dichiara l'Assessore alle Politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone - É vero siamo una Città tagliata per il Carnevale, le 42 edizioni ne sono un'attestazione inconfondibile.Per il prossimo anno quindi ci ripromettiamo, contingenze permettendo, di offrire, alla Città innanzitutto, ma anche al territorio più vasto, un Carnevale Coratino importante.È questo, certamente, un momento difficile, non solo per la complicata ripresa post Covid ma anche per la drammatica crisi internazionale che provoca ulteriore smarrimento. Dobbiamo, oggi più che mai, resistere, dire a gran voce da che parte stiamo e non arrenderci al presente. Guardare, agire, sperare, perché la cultura unisce e risponde alle incertezze."