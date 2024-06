Solstizio d'estate: sole e suggestione all'alba a Castel del Monte

Ritrovarsi ai piedi di Castel del Monte, luogo incantato, ricco di storia e mistero, dalla posizione privilegiata per osservare il sorgere del sole. Un piccolo rito che si ripete ogni anno siamo giunti al decimo anno consecutivo, ossia da quando un gruppo spontaneo di persone si diedero appuntamento attraverso la rete per osservare l'alba da una prospettiva di grande suggestione.Il giorno è quello del solstizio d'estate, il 21 giugno. Quest'anno il sole sorgerà alle 5.20 circa. E anche quest'anno non mancherà il raduno spontaneo a partire dalle ore 4.30 degli amanti della natura, del mistero e della suggestione. Anche quest'anno sarà distribuito un piccolo amuleto portafortuna, a seguire wellness e colazione.Il solstizio, in astronomia, è definito come il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l'eclittica, il punto di declinazione massima o minima. Il solstizio d'estate, rappresentando l'inizio dell'omonima stagione, è sempre stato nella storia occasione di feste, come i Litha nel neopaganesimo o la natività cristiana di Giovanni Battista.Nel corso della giornata ci sarà inoltre la possibilità di effettuare visite guidate, su prenotazione, per scoprire i misteri del solstizio nel maniero federiciano.L'appuntamento è organizzato da Fidelis Quadratum, Rotary Andria e Fidapa Andria.