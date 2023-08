Succede tutto in un "Taac": A Corato nasce Taac NFC

TAAC porta in primo piano funzionalità senza precedenti semplificando la condivisione dei tuoi contatti. Il TAAC si presenta sotto forma di un bottone adesivo o braccialetto o portachiavi che ti aiuta a condividere, connetterti e fare network con altre persone con un semplice tocco! L'altra persona non ha bisogno di un'app per ricevere le tue informazioni. Può essere utilizzato da chiunque in qualsiasi settore per condividere un sito web, un biglietto da visita virtuale, un contatto, una mail, i social network…Come funziona?Il TAAC contiene uno smart chip che invia le tue informazioni al telefono in modalità wireless. La condivisione viene avviata da una notifica push che apparirà sul telefono dell'altra persona. Se la notifica viene toccata, il tuo profilo verrà caricato nel browser del telefono. Non è richiesta alcuna app per questo! L'altra persona non ha bisogno di avere un'app installata per ricevere le tue informazioni.TAAC vanta la compatibilità con quasi tutti i dispositivi. Per i telefoni meno recenti che non dispongono di NFC, ti forniremo il QR da salvare sul tuo dispositivo mobile.Come ho conosciuto la tecnologiaDurante un evento milanese ho scoperto questa tecnologia. Un manager che avevo intervistato non aveva il biglietto da visita e mi ha girato i contatti in modo Smart. Molto utile per il mio lavoro di fotografo in giro per l'Italia. Questa tecnologia permette di dire addio ai contatti tradizionali, i biglietti da visita cartacei. Tutto è a portata di Taac! Più veloce più smart! L'effetto wow è garantito.Il nome Taac NFC nasce pensando al celebre motto di Renato Pozzetto e per omaggiare la mia città lavorativa, MilanoA breve tante novità.Per informazioni e ordini: https://avproduction.it/taac-nfc/