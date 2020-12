Superbonus 110%, c'è la proroga al 2022

I pentastellati esultano. Ok ad altri emendamenti in chiave green

Interessanti novità nella legge di Bilancio 2021 che sarà presto sottoposta all'attenzione del Senato, dopo il passaggio alla Camera.In particolare è passato il pacchetto di emendamenti, all'interno del quale vi è la proroga del Superbonus 110% fino al giugno 2022 e fino alla fine del medesimo anno per tutti quegli edifici che hanno concluso il 60% dei lavori.La notizia è stata diffusa dalla senatrice Bruna Piarulli e commentata con soddisfazione. «Un successo per il quale il Movimento Cinque Stelle si è speso in maniera particolare» commenta la senatrice pugliese.Tra gli emendamenti anche altri incentivi finalizzati all'efficientamento energetico e incentivi per fotovoltaico.