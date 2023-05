Telethon ritorna in Piazza Sabato e Domenica

".... Essere apostole e apostoli vuol dire essere laiche e laici con passione, appassionati del Vangelo e della vita, prendendosi cura della vita buona di tutti e costruendo percorsi di fraternità per dare anima a una società più giusta, più inclusiva, più solidale. Ed è importante fare tutto questo insieme... " Papa Francesco all'A.C.L'Azione Cattolica della parrocchia Madonna delle Grazie e Fidelis Quadratum, in partnership con Coratoviva nuovamente in piazza al fianco delle mamme "rare" con Telethon, sabato 6 Maggio dalle 18 alle 21.Torna #ioperlei, la campagna di primavera Telethon dedicata alle mamme rare. E tornano i buonissimi cuori di biscotto! E lo sapete? Di mamma ce n'è una sola, ma di gusti ce ne sono tre: alle arance di Sicilia, con gocce di cioccolato e con farina integrale!Torniamo noi di #azionecattolica della Parrocchia-Santuario Madonna delle Grazie, da quest'anno in collaborazione con l'Associazione Fidelis Quadratum e Coratoviva, al fianco di Telethon.Un voler restituire speranza in modo più concreto a coloro che convivono ogni giorno con una malattia genetica rara, un voler abbracciare tutti, un impegno per cercare di non lasciare indietro nessuno.Aspettiamo tutti, insieme si può!