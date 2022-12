Torna a Corato la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per Fondazione Telethon grazie all'impegno dei volontari dell'Azione Cattolica della parrocchia-santuario Madonna delle Grazie, che saranno in piazza per la ricerca e per dare un futuro a tanti bambini che hanno bisogno di un aiuto concreto.«Cogliamo l'occasione per sostenere la ricerca e donare ai nostri cari in un'originale scatola il cuore di cioccolato» è l'invito rivolto alla cittadinanza dai parrocchiani. «Attraverso la ricerca è possibile donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie; sostenere la ricerca significa "donare futuro" a bambini per i quali "crescere", per l'appunto "diventare grandi" e dunque avere un "futuro" non è poi così scontato. E anche quest'anno l'Azione Cattolica sarà impegnata a dare senso e sostanza a questa "alleanza" per il bene».Lo stand sarà allestito in piazza Cesare Battisti sabato 17 dicembre dalle 18 alle 20:30 e domenica 18 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 18 alle 20.«Ci saremo con i tradizionali Cuori di cioccolato nei tre gusti, fondente, al latte e al latte con granella di biscotto a fronte di una donazione di 12 euro. Novità di quest'anno le Coccole di frutta, golose caramelle a fronte di una donazione di 6 euro» hanno rimarcato dall'