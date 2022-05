L'Azione Cattolica delle parrocchie Madonna delle Grazie e Santa Maria Greca di Corato hanno organizzato per sabato 7 maggio, nel salone di via Leonello, un incontro-testimonianza dal titolo "La ricerca ci dona speranza". L'appuntamento è fissato per le ore 20. L'iniziativa è condotta in sinergia con«L'Azione Cattolica Italiana ha raccolto anche in questa primavera l'appello di Fondazione Telethon per le mamme rare, nella campagna, con l'obiettivo di offrire in concreto vicinanza alle famiglie che convivono con una malattia genetica rara» hanno spiegato i promotori dell'evento. «Un impegno che abbraccia tutti e non lascia indietro nessuno, anche in un momento così particolare. Durante il nostro incontro, accoglieremo una testimonianza di una famiglia "rara", una storia di vita vera, straordinaria nell'ordinario, fatta di dedizione, condivisione e speranza».