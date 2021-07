Torna L’Ora di Religione in versione estiva con il nuovo #socialshow

Con l'arrivo dell'estate, nonostante il momento difficile del nostro paese, ritorna L'Ora di Religione.È il fortunato talk show che per tre stagioni è andato in onda su Radio Italia Anni 60 ricevendo numerosi consensi di pubblico e premi torna in una veste speciale un #socialshow.In diretta da quattro location diverse, si parte questa sera 5 Luglio ore 21 sui canali social Facebook e Instagram e Youtube della trasmissione, nella consueta conduzione del Professore (Don Giuseppe Lobascio) e Carletto alunno discolo e ripetente (Carlo Sacco).In ogni puntata ospiti diversi del mondo della cultura, musica, gastronomia e turismo.La trasmissione è giunta al suo 4° anno di programmazione.La prima puntata del talk show dedicata alla cultura gastronomica nazionale e regionale, sarà trasmessa dal Vecchio Gazebo di Molfetta e vede ospiti: Nunzia Bellomo, Food Blogger, Pugliese Doc, ma soprattutto amante della buona cucina. Dopo aver perso il lavoro ne 2014 ha deciso di rimboccarsi le maniche e di inseguire il su sogno, un sogno che permettesse di coniugare l'amore smisurato per la terra, per il buon cibo e quello per la fotografia. Da questa unione è nato "Nunzia Bellomo del blog Miele di Lavanda". E Paola Copertino, giornalista molfettese.Il programma è curato dalla regia di Ottavio Mastropasqua, in redazione Federica Pantaleo e Savino Buonpensiere e tutto il mondo social curato da Naomi Pistillo.La trasmissione ha l'intento in 60 minuti di far sorridere e far conoscere varie sfaccettature del nostro territorio simulando il tutto da un'aula scolastica.