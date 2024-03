Tutto cambia: il ruolo centrale dell’assicuratore spiegato da Antonio Arbore

"Cambia, todo cambia". Parafrasando i versi della canzone della cantante sudamericana Mercedes Sosa, il broker di assicurazionicoglie l'occasione per offrire una visione sul modo di affrontare i cambiamenti, da quelli più piccoli a quelli globali.«Il cambiamento è un tema più che mai attuale – ci racconta - Il cambiamento oggi è sempre più spesso associato all'imprevisto, all'incertezza e quindi alla fragilità.Se penso allo scoppio della pandemia, ha mostrato a tutto il mondo la vulnerabilità dei singoli individui, dei Paesi, anche i più sviluppati, dei loro Governi e dei sistemi sanitari e produttivi. E ha mostrato anche come la crescente esposizione al rischio abbia impattato sull'esigenza assicurativa.Dal punto di vista della gestione rischio, il continuo cambiamento ci obbliga, quindi ad allargare, la prospettiva da cui guardiamo i rischi e ai nuovi prodotti a tutela di imprese, famiglie e persone».«Oltre al rischio sanitario, pensa, ad esempio, a quellodi rivolte e guerre. Pensa ancora al, con terremoti, eruzioni vulcaniche o i sempre più frequenti e CATASTROFICI eventi atmosferici legati alSi inizia a parlare dirischio per cui ancora pochi conoscono.Pensa all'interruzione delle attività per ordine dell'autorità, annullamento di eventi, concerti, tornei, o i viaggi. Pensa ai costi derivanti dalla loro riprogrammazione.Pensa agliche coinvolgono sempre più imprese lasciandole letteralmente a terra. In tema di connessione, ad esempio si parla dista vivendo una fase di crescita esponenziale. Questo è dovuto al ricorso massivo al lavoro da remoto, al progresso tecnologico e allo sviluppo di intelligenza artificiale applicata oramai a tutti i settori economici e produttivi.Tutto il cambiamento ci porta inevitabilmente a un aumento esponenziale dei rischi! E in questo contesto qual è il ruolo dell'assicuratore?Una missione importante è sicuramente sviluppare la cultura allaaffinché, attraversosi possa ridurre l'incidenza che gli eventi dannosi hanno.E ti parlo della, che io ritengo fondamentale per l'assicuratore che ha un ruolo centrale nel garantire la protezione delle famiglie e le aziendeMi piace affermare come ildi imprese e persone e di rispondere al loro bisogno di tutela del rischio ricercando gli strumenti e le soluzioni più adeguate in un contesto in continuo cambiamento».Per maggiori informazioniEmailinfo@antonioarborebroker.itstudioantonioarboresrl@pec.itSede CoratoVia Vitt. E. Orlando 30Tel: 080 24 63 577‌-Sede MolfettaVia Sant'Angelo 45Tel: 080 91 41 403