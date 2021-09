Un evento a Corato ricorda i Cavalieri di san Nicola

L'Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana) in collaborazione con l'Associazione Culturale Incontri, conil patrocinio del Comune di Corato presenta l'incontro tra fede e cultura: I Cavalieri di san Nicola e l'Ordine della Nave.L'iniziativa si svolgerà a Corato, domenica 19 settembre - ore 17:00 nel chiostro del Palazzo di CittàDisponibilità posti come da DPCM in vigore.Conduce Giancarlo Liuzzi presidente associazione culturale Incontri.Saluti istituzionali Prof. Corrado Nicola DE BENEDITTIS Sindaco di CoratoCav. Gianni PORCARO presidente nazionale UNIMRIRelatori Cav. Antonio MONTRONE presidente FORUM degli Autori - Corato Prof.ssa Angela CAMPANELLA I Cavalieri di San Nicola e l'Ordine della NaveCav. Giuseppe Massimo GOFFREDO L Ordinamento dei Cavalieri di San Nicola Arch. Attilio CANTA Il Cerimoniale dei Cavalieri di San NicolaLetture sceniche Pino CACACE Musiche Giuseppe Massimo GOFFREDONel corso della serata avverrà la consegna del Volume "I Cavalieri di san Nicola e l'Ordine della Nave" di Angela Campanella e della rivista teologico-scientifica "Nicolaus' dei Padri Domenicani della Basilica di san Nicola, alla Biblioteca cittadina.La consegna di onorificenze e di una riproduzione del bassorilievo inserito nella facciata posteriore della Basilica di san Nicola realizzato da Nabis Editrice d'Arte.