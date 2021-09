"Un mare di plastica", un docufilm di sensibilizzazione ambientale

Sarà presentato sabato 18 settembre alle 19,30 all'interno del Chiostro del Palazzo di Città di Corato, il docu-film dal titolo "Un mare di plastica", la proiezione a cura del Centro Sub Corato Aps Ets.L'evento, inserito nel programma "Sei la mia città", ha come obiettivi la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche derivanti dalla presenza di micro plastiche nell' Ambiente, nei cibi, medicine, cosmetici e prodotti in genere, come pure la necessità di combattere l'inquinamento da plastica e micro plastica dell'ambiente marino per preservarne la biodiversità.A presentare la serata il dott. Michele De Gioia, biologo ambientale, operatore subacqueo dell'Arpa Puglia e istruttore del Centro Sub Corato. Seguirà un dibattito.Inoltre, il Centro Sub Corato APS ETS, in partenariato con il Centro Ricerche Storia e Arte di Conversano, organizza il "Seminario-corso di avvicinamento all'archeologia subacquea", giunto alla sua Xᵃ Edizione, che si svolgerà presso il palazzo comunale di Conversano, dal 15 al 19 settembre.L'evento gode del patrocinio congiunto dei comuni di Conversano e Corato ed è inserito nel cartellone dell'estate coratina dal titolo "Sei la mia città". Nell'ambito di tale progetto, inoltre, si terranno una serie di conferenze sull'archeologia presso il chiostro del Comune di Corato nei giorni 25 settembre, 2 e 9 ottobre.Il Seminario-corso di avvicinamento all'Archeologia Subacquea prevede una prima parte teorica e una seconda parte pratica. La prima parte teorica consiste in un ciclo di seminari ripartiti inerenti i Beni Sommersi, l'Archeologia Subacquea, la Geologia, la Biologia marina e le Norme per la protezione dei Beni Culturali subacquei e il ruolo della Guardia Costiera. La seconda parte pratica, invece, consente a chi è già in possesso di un brevetto subacqueo (almeno di Primo Livello, OWD) di partecipare ad una serie di simulazioni di prospezioni archeologiche subacquee e di cantieristica subacquea finalizzata all'Archeologia, a seguito delle quali si può conseguire il brevetto di Specialità subacquea Artifact Diver (secondo la didattica IDEA).