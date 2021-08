La Murgia incontra il mare, convegni ed escursioni per scoprire il territorio

27 agosto - 8 ottobre

28 agosto, ore 18:00

19 settembre

3 ottobre

Il Centro Sub Corato APS ETS con il progetto "La murgia incontra il mare", con il patrocinio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, da anni indaga lo stretto rapporto tra il mare e il territorio murgiano dal punto di vista geomorfologico e paesaggistico-ambientale, organizzando mostre fotografiche e video, conferenze e convegni, ma soprattutto escursioni e visite guidate lungo percorsi che dall'altopiano murgiano conducono al mare.Il Progetto "La murgia incontra il mare", con il patrocinio del Comune di Corato e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è inserito nel cartellone delle manifestazioni dell'Estate Coratina 2021 dal titolo "Sei la mia città".Obiettivi dell'iniziativa sono indagare le problematiche legate all'abbandono di manufatti e ad un loro possibile recupero; inculcare il senso del bello attraverso la fotografia naturalistica, nell'ottica delle sensibilizzazione verso la tutela dell'Ambiente; far conoscere gli stretti legami geologici, naturalistici e paesaggistici tra la Murgia e il Mare, nello specifico la continuità tra le lame murgiane e le cale marine.Corso di fotografia naturalistica e paesaggistica, a cura di Giuseppe Carlucci, con la collaborazione di Nicola Nemore. Struttura del corso: 10 lezioni teoriche e 2 uscite. (Info e costi: centrosubcorato@libero.it; Giuseppe, +39 348 733 4310);Chiostro del Palazzo di Città: Conferenza sul tema "Economia circolare e recupero dei manufatti abbandonati del demanio" a cura della dott.ssa Elvira Taritano, presidente ABAP e docente all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") e della prof.ssa Serena Petrone (Liceo Artistico Corato, associazione Amici dei Musei);Escursione naturalistica da lama Reale alla III cala di Molfetta (con possibilità di effettuare un'immersione) a cura di Giuseppe Carlucci, in collaborazione Vincenzo Iurilli (SIGEA) e Mauro Guglielmi (AGROMNIA). (Info e costi: centrosubcorato@libero.it; Giuseppe, +39 348 733 4310);Escursione naturalistica presso la foresta Mercadante, i torrenti Picone e Lamasinata, canalone di San Girolamo a cura di Giuseppe Carlucci, in collaborazione Vincenzo Iurilli (SIGEA) e Mauro Guglielmi (AGROMNIA). (Info e costi: centrosubcorato@libero.it; Giuseppe, +39 348 733 4310);