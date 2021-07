"La donna e l'acqua", al via il primo concorso letterario

Il Centro Sub Corato APS ETS dal 2011 ha dato vita al Progetto La donna e l'acqua, che sono entrambi simboli della vita, mettendo così in relazione il ruolo della donna all'interno della società e il tema dell'acqua, tutto ciò da molteplici punti di vista: storico-mitologico, psicologico, economico e sociale. Il Centro Sub Corato APS ETS, nell'ambito del suddetto Progetto, in collaborazione con la piattaforma Kepown, il primo socialnetwork degli scrittori, ha indetto, nell'estate 2021, il primo concorso letterario dal titolo La donna e il mare.Il Concorso letterario dal titolo La donna e il mare, con il patrocinio del Comune di Corato, è inserito nel cartellone delle manifestazioni dell'estate coratina 2021 dal titolo Sei la mia città.Calendario Invio delle opere: dal 02 agosto al 20 ottobre 2021, ore 23.59;Comunicazione dei risultati: 25 ottobre 2021, la notifica avverrà tramite e-mail;Premiazione: 30 ottobre 2021, ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Corato.Giuria La Giuria è composta da elementi di spicco dell'editoria italiana, docenti e giornalisti i cui i nomi resteranno anonimi per questioni di sicurezza e di privacy. La Giuria valuta individualmente le opere ed attribuisce un punteggio sulla base di: Forma: Competenza linguistica e correttezza formale (uso corretto della lingua); Contenuto: Originalità del contenuto e attinenza al tema (quando previsto); Comunicazione: Capacità di trasmettere emozioni e originalità espressiva; Coerenza fotografica: Adattamento delle immagini alla narrazione.Premi 1° premio: buono libri dal valore di € 100,00; 2° premio: buono libri dal valore di € 50,00; 3° premio: cesto di prodotti tipici locali.Regolamento1. Il premio letterario La donna e il mare (racconta, scatta e geolocalizza) è aperto a tutti. Gli interessati potranno partecipare con racconti, raccolte di poesie, romanzi e/o altri contenuti di MINIMO 10.000 battute che richiamino i generi inseriti nella piattaforma Kepown.2. La partecipazione al concorso è gratuita, previa registrazione sul portale www.kepown.com3. I testi dovranno essere caricati nel periodo tra il 02 Agosto al 20 Ottobre 2021 su inserendo gli hashtag #ladonnaeilmare21 e #CSC4. Si potranno corredare i racconti di fotografie (massimo 5 foto per capitolo).5. Ogni partecipante dovrà inserire un massimo di due testi specificando obbligatoriamente, pena esclusione: titolo, data (linea temporale), luogo (pin gps), descrizione (abstract), immagine di copertina (obbligatoria).6. E' necessario salvare capitolo per capitolo prima di procedere alla pubblicazione dell'intero testo (Kebook)7. E' necessario che i partecipanti inseriscano il loro Kebook come PUBBLICO, pena l'esclusione dal concorso.8. Non sono ammessi inserimenti cumulativi di più autori, ma ogni singolo partecipante deve essere inquadrato come utente singolo.9. I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito ufficiale del Centro Sub Corato APS ETS: https://centrosubcorato.wixsite.com/centro-sub-corato/progetto-donna-e-acqua10. I vincitori saranno avvisati personalmente tramite e-mail.