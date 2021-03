Un tavolo per la valorizzazione della necropoli di San Magno

La necropoli di San Magno al centro di un incontro svoltosi nella giornata di ieri nella sede della Sovrintendenza dei Beni Culturali sede di Bari tra il direttore del "Gal Le Città di Castel Del Monte", il presidente del "Parco Nazionale dell'Alta Murgia"; l'Archeoclub d'Italia "Padre Emilio D'Angelo" Sede di Corato, il direttore della Sede, e un rappresentante dell'Archeoclub di Canosa.Durante l'incontro, avvenuto alla presenza della Responsabile di area della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, dott.ssa Anna Maria Tunzi, si è parlato prevalentemente della proposta di ripresa degli scavi archeologici nella necropoli di San Magno, nonché del recupero, della piena valorizzazione e della manutenzione dell'intera area archeologica.«Le conclusioni sono state molto positive e si sono creati i presupposti per sottoporre il progetto all'ente proprietario dell'area, il Comune di Corato, con cui a breve vi sarà un incontro per rendere effettivo il progetto, e di cui vi terremo informati dandovene contezza» spiega il presidente dell'Archeoclub di Corato Michele Iacovelli.«Tutto ciò dimostra che dietro i vari titoli, e le varie cariche, ci sono persone che incontrano persone con la stessa voglia e passione di tutelare e valorizzare il territorio tramite la capacità di costruire relazioni attraverso sinergie positive al di là di ogni appartenenza politica e sociale» conclude il rappresentante dell'associazione di Corato.