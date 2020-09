Giornate Europee del Patrimonio, un weekend dedicato alla Necropoli di San Magno

Il prossimo fine settimana, 26 e 27 settembre, si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio 2020, una iniziativa promossa dal Mibact, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico del territorio.Durante il weekend i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura ospiteranno diversi laboratori e attività didattiche, con una apertura straordinaria serale dei luoghi d'interesse, nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19.Anche Corato, con iniziativa dell'Archeoclub, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio dedicando il fine settimana alla Necropoli di San Magno.Sabato 26 settembre, alle 19.30, l'Agriturismo Posta Mangieri ospiterà il convegno dal titolo "Dal documento al terreno. Storia e Archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali e ricostruzione del paesaggio antico: Le ultime tombe preistoriche delle Puglia e la Necropoli di Contrada San Magno". Interverranno il presidente Archeoclub Corato Michele Iacovelli e l'archeologo Pierfrancesco Rescio.Uno dei principali interessi su cui il convegno si focalizza è lo studio del territorio, dall'Abruzzo al Molise e dalla Campania e Basilicata in direzione della Puglia, luogo della Dogana delle pecore, l'attività transumante che va dalla preistoria sino dal XX secolo.Partendo dal territorio di Corato e dai resti materiali di recinzioni, trulli e viabilità, documenteremo un quadro globale del Passato e le ragioni della sua evoluzione o del suo degrado (historical ecology), attraverso una serie di analisi "concrete" di manufatti, chiese, luoghi e punti notevoli, unità fotografiche e topografiche, unici testimoni dei mutamenti o della permanenza di certe forme insediative.Quanto rappresentato nel corso del meeting si concretizzerà, il giorno dopo, con l'escursione per il territorio di Corato (tratturi Barletta-Grumo e Corato-Fontanadogna) attraversando boschi residuali, necropoli protostoriche, boschi medievali, fortezze tardoantiche, pozzi e cisterne.Domenica 27 settembre, dalle 9.00 alle 12.30, sarà possibile effettuare escursioni tra goline, aree panoramiche e, naturalmente, il sito archeologico della Necropoli di San Magno.Per prenotazioni contattare il numero 348 5930027.