Via Bagnatoio, continua l'odissea: passaggio a livello chiuso per oltre 30', protesta dei cittadini

Continuano i disagi in via Bagnatoio: ieri attorno alle 12:00 infatti, le auto che dovevano attraversare il varco ferroviario, hanno dovuto attendere circa mezz'ora per poter transitare. Nonostante i tantissimi reclami da parte dei cittadini e del comitato formatosi nella zona, la situazione sembra non essere cambiata.Dopo l'inaugurazione della stazione "Corato Sud - Ospedale" del 3 Aprile 2023, per il migliaio di abitanti della zona di Via Bagnatoio (coloro che vivono oltre il passaggio a livello), la situazione è diventata insostenibile. L'unica strada alternativa per entrare in paese, prolunga di chilometri il tragitto, rendendola una soluzione di fatto impraticabile.Oltre a causare danni alla viabilità (ieri la coda di auto era sino a Via Don Minzoni), il passaggio a livello diventa un vero terno al Lotto per lavoratori e studenti, che devono affidare la propria puntualità ad una sbarra. Ma il fattore assai più grave riguarda la sicurezza e la salute pubblica. Cosa accade se un cittadino di Via Bagnatoio dovesse necessitare di un'ambulanza con il passaggio a livello chiuso?La situazione, nonostante i tantissimi reclami da parte della cittadinanza non pare smuoversi. La speranza è che, chi di dovere, prenda al più presto seri provvedimenti, prima che accadano situazioni ben più gravi.