Ferrotramviaria, attiva l'alta tensione sulla tratta Corato-Andria Sud

Proseguono gli interventi propedeutici per la riapertura della tratta ferroviaria

A partire da oggi, 12 novembre, sarà attiva l'alta tensione (3mila volt) su tutta la nuova tratta ferroviaria delle Ferrovie del Nord barese che collega Corato e la stazione di Andria Sud.A comunicarlo è Ferrotramviaria che spiega che l'attivazione della linea elettrica è conseguente alla installazione delle condutture di contatto e di alimentazione, dopo i molteplici furti registratisi nei mesi scorsi.Sulla linea sarà inoltre installato anche il Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT). Questi interventi sono propedeutici per la riapertura della tratta ferroviaria.Pertanto, per motivi di sicurezza va evitato, in modo assoluto, qualsiasi contatto - diretto o indiretto - con i conduttori e gli isolatori delle condutture stesse installate al di sopra di entrambi i binari della tratta.