"Il treno dei tre paesaggi", iniziativa di un ingegnere coratino

Un viaggio sperimentale a bordo di una gloriosa ALn 668 per scoprire le meraviglie dei multiformi paesaggi pugliesi dal finestrino del treno della. Dall'Ofanto alle verdi vallate del Locone sfiorando l'Alta Murgia, con soste speciali a Canne della Battaglia e, con guida e accoglienza. È l'itinerario speciale previsto perdalle 9:30 alle 21: quasi dodici ore di full immersion nelle bellezze nascoste con partenza e arrivo dalla stazione di Barletta. L'evento "Il treno dei 3 paesaggi – Meraviglie pugliesi dal finestrino" è il primo passo della traduzione in atto pratico di una parte di una tesi di laurea che due anni fa ha coinvolto larga parte del bacino della sesta provincia pugliese.L'iniziativa è stata promossa dal coratino, ingegnere dei trasporti laureato al Politecnico di Bari, specializzando in ingegneria dei sistemi ferroviari al MISSF "La Sapienza", spinto dalla passione per il territorio e dall'amore per il treno. La peculiarità dell'evento è l'. Nessun treno speciale ma la robusta e affascinante automotrice a gasolio ALn 668 già prevista dal quadro orario di Trenitalia.L'itinerario sperimentale fa parte di un progetto molto più ampio e ambizioso dedicato alla visione organica del patrimonio ferroviario "secondario", con la linea Barletta-Spinazzola scenario pilota nella valorizzazione di itinerari turistici all'insegna del connubio treno-paesaggio.«L'idea è sulla carta molto semplice» ha spiegato l'ingegnere. «Individuare, censire e mappare i poli attrattori presenti sul territorio in un database cartografico open source realizzando uno strumento di pianificazione scientifico utile a tracciare degli itinerari ad hoc che abbiano il fil rouge comune dell'utilizzo del treno come mezzo di trasporto principale, basandosi esclusivamente sull'offerta di trasporto attualmente esistente. Il desiderio è stimolare un movimento dal basso che arrivi a incuriosire prima i cittadini del territorio e poi tutti i turisti che scelgono la Puglia come meta dei loro viaggi ed escursioni. L'avere ancora a disposizione alcune coppie di treni sulla linea garantisce la possibilità di rendere fruibili degli itinerari con continuità, quasi on demand, e non legati esclusivamente ad eventi isolati, pur pregevoli».I risultati emersi dal suo lavoro di tesi avevano fatto affiorare le, alcune delle quali impensabili in precedenza, che inducono a iflettere sulle importanti prospettive di sviluppo possibili se si riuscisse a fare rete tra stakeholder ed esperti, ciascuno con il contributo più prossimo alle sue attitudini e professionalità.L'appuntamento è in piazza Conteduca a Barletta, davanti l'ingresso della stazione centrale. Sfruttando l'offerta di trasporto attualmente disponibile, l'autobus sostitutivo delle 9:42 porterà i partecipanti a Canne della Battaglia, attraversando pregiati vigneti. Scesi alla Cittadella alle 10, accompagnati dalla guida Luisa Filannino si visiterà il sito archeologico e l'Antiquarium, al cui interno sono contenuti i reperti della celebre battaglia di Annibale.I partecipanti si dirigeranno poi nella graziosa stazioncina, unica nel suo genere architettonico, per la visita della Fontana di San Ruggiero, accolti dai componenti del Comitato italiano Pro Canne della Battaglia e dall'Archeoclub di Canne (sede storica). Seguirà pranzo a sacco all'ombra del pergolato della stazioncina. Alle 13:53 il fischio del treno accoglierà a bordo i partecipanti sull'automotrice per cominciare la lenta risalita delle Murge.alle spalle, il gruppo scenderà a, dove troverà la guida Roberta Chiodo, che con un trekking urbano porterà a visitare la Grotta di San Michele e il borgo Scesciola, passando dall'antico sentiero di Lama Matitani, gustando poi un gelato tra le auto e le moto d'epoca del raduno previsto proprio sabato pomeriggio nel centro storico della cittadina murgiana.Alle 19:28 il treno attenderà il gruppo in stazione, in direzione, un viaggio da affrontare col viso fuori dal finestrino per godere della Murgia alla luce calda e avvolgente della golden hour. Arrivati a Spinazzola dopo 20 minuti di meraviglie, giusto il tempo del cambio banco e si ripartirà per il rientro, al tramonto, in un rilassante viaggio verso Barletta (un'ora circa).Costi pro capite: 25 euro circa. Dettagli e iscrizioni sono disponibili su un apposito form (link)