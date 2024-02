Via Bagnatoio, odissea senza fine: quasi un'ora di coda nei pressi del passaggio a livello

Via Bagnatoio, prosegue l'odissea: questa mattina, attorno a mezzogiorno, l'ormai famigerato passaggio a livello è rimasto chiuso per quasi un'ora, lasciando incolonnati e spazientiti decine di automobilisti.Le auto, oltre che ad occupare la succitata strada, hanno affollato anche parte di via Don Minzoni. In rete sta diventando virale il video delle auto incolonnate, con le voci dei cittadini spazientiti. Tale circostanza infatti è all'ordine del giorno e mina la sicurezza e la qualità della vita degli abitanti di quel quartiere.In un momento storico di grande rivoluzione per la nostra città, con l'amministrazione che sta dando grande importanza al rifacimento dell' estramurale, forse sarebbe meglio sistemare prima le situazioni più impellenti.