Via Bagnatoio, sit-in di protesta dei residenti: «Signor Sindaco, faccia qualcosa per noi, non ne possiamo più»

Via Bagnatoio, disagi e proteste ormai sono all'ordine del giorno. I residenti della zona, circa 1800, sono allo strenuo delle forze mentali, e quest'oggi si sono riuniti in un summit con il consigliere Salvatore Mascoli. I toni di alcuni residenti sono ormai poco pacifici e la situazione sta degenerando, con piccoli incidenti praticamente all'ordine del giorno.La soluzione dell'esproprio di alcuni terreni, per aprire una nuova strada alternativa, spiega Mascoli, è quella forse più breve e percorribile nel minor tempo possibile, ma la macchina burocratica ed i passaggi rischiano di essere farraginosi. Così, mentre i cittadini sono ormai in rivolta e minacciano giustizia privata, i dirigenti di Ferrotramviaria tacciono e glissano, ormai dallo scorso aprile.Nelle interviste a cura di Carlo Sacco e Stefano Procacci, emerge tutta la rabbia di un intero quartiere che, come recita un cartello che campeggia accanto al passaggio a livello è ormai "ostaggio di Ferrotramviaria".