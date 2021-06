Volontari ripuliscono Bracco dai rifiuti

Erano in otto, armati di pazienza, buona volontà, guanti e bustoni, i volontari che hanno provato a dare un volto più pulito a via Bracco. Sono i membri del Comitato Residenti Bracco che nella sola mattinata di ieri hanno ripulito da rifiuti di ogni tipo la via sino all'incrocio con via Matababbo.Una pulizia che ha fruttato ben 32 bustoni di rifiuti di ogni tipo, da bottiglie a preservativi usati, a cianfrusaglie di varia natura. Il tutto rigorosamente differenziato e conferito al centro di Raccolta Sanb"Purtroppo questa zona non è contemplata nel contratto di pulizia ordinaria stipulato dal comune; l'ultima pulizia del tratto stradale risale ad un paio di anni fa, fatta solo nel primo tratto" ricordano alcuni dei volontari.E quindi non resta che rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Una esperienza utile con un risultato positivo non solo per i residenti ma anche per chi attraversa quella strada a piedi. Come un pellegrino di Varese che si è fermato con i volontari mentre percorreva a piedi la via Francigena in direzione Santa Maria di Leuca.