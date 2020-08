A fuoco la spazzatura nella pineta Bracco

Da area verde a ricettacolo di rifiuti. È il triste destino della pineta Bracco, area che in potenza sarebbe una bellissima zona immersa nella natura ma nei fatti è un'area degradata. Non è raro vedere i pini collassati al suolo: nessuna manutenzione, nulla per dare un valore ed una dignità a quelle piante che, se opportunamente manutenute, sarebbero una autentica risorsa.E lì dove il degrado campeggia non è difficile che si accumuli la spazzatura. L'inciviltà della gente fa il resto e così la pineta è diventata un ricettacolo, pericoloso, di rifiuti. Pericoloso perché basta nulla ad alimentare incendi. Così come è accaduto questa mattina intorno a mezzogiorno. Improvvisamente delle piccole lingue di fuoco hanno iniziato a farsi spazio tra i rifiuti e gli aghi di pino, minacciando la pineta.Il caso ha voluto che lungo la zona transitasse una guardia giurata della Metronotte che, intuito il potenziale pericolo, con i propri mezzi ha provveduto a liberare l'area dalla spazzatura, evitando così che il fuoco potesse espandersi. Con altri mezzi è riuscito a sedare le fiamme prima che avvolgessero gli alberi e scongiurando così un pericolosissimo epilogo.La buona volontà dell'operatore e un pizzico di buona sorte hanno evitato il peggio. Una maggiore pulizia della zona e un atteggiamento più responsabile dei cittadini sarebbe la giusta prevenzione a fatti che potrebbero avere conseguenze molto gravi.